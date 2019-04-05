ЖКХ

Тема платы за вывоз мусора впервые попала в рейтинг проблем ЖКХ

Россияне стали чаще обращаться на горячую линию региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ с вопросами, связанными с платежами за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в понедельник в пресс-службе НП «ЖКХ Контроль» со ссылкой на директора организации Светлану Разворотневу.

«В первом квартале 2019 года случились массовые обращения по теме ТКО в общественные приемные "ЖКХ Контроль" - количество запросов подскочило с нуля в 2018 году до 11,66%», - отметили в пресс-службе, пишет «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что в первом квартале «ЖКХ Контроль» провел общественный мониторинг ситуации в субъектах РФ, связанный с переходом на новую систему обращения с отходами. Всего было проанализировано 971 обращение граждан.

В ведомстве подчеркнули, что для многих россиян переход на новую систему обращения с ТКО стал сюрпризом. У граждан не было достаточной информации о сути изменений, целях и задачах реформы, отсутствовало понимание, почему платеж изменился и как он рассчитывается. В ряде регионов (например, в Московской области) плату за вывоз мусора включили в квитанцию вместе с платой за электроэнергию или капитальный ремонт, что вызвало дополнительные вопросы.

Кроме того, граждане жалуются на отсутствие или плохую работу колл-центров, через которые можно получить ответы на вопросы, касающиеся новой системы обращения с ТКО. Такие проблемы были зафиксированы в Московской, Орловской областях, Пермского края, Псковской, Тверской, Ульяновской областях и ряде других субъектов РФ.

Во многих регионах возникли сомнения в адекватности методики, измеряющей норматив накопления ТКО. Данные нормативы для одинаковых домов могут в несколько раз различаться в разных регионах. Особенно много вопросов возникает в связи с расчетом данного норматива в сельской местности, где жители перерабатывают и самостоятельно утилизируют большую часть отходов.

Из общего объема присланных анкет можно сделать вывод о том, что в 14% присланных анкет плата за содержание увеличилась, в 45,7% плата за содержание не изменилась и в 40,3% присланных анкет плата за содержание уменьшилась.

«Таким образом, анализ платежных документов позволяет сделать вывод, что в целом присутствует тенденция к увеличению платы граждан при введении новой коммунальной услуги "Обращение с ТКО". Однако ситуация сильно различается в разных регионах и муниципалитетах, а также в различных зонах действия региональных операторов на территории субъектов РФ», - добавили в пресс-службе.