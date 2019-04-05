ЖКХ

Иван Цецерский назвал бедовой ситуацию с вывозом мусора с территории Пскова

Бедовой назвал ситуацию с вывозом ТКО с территории Пскова глава города Иван Цецерский. Свое мнение на этот счет он высказал на сессии гордумы 10 апреля, которая началась с обсуждения этой острой темы.

Глава Пскова представил вниманию присутствующих красноречивые слайды, говорящие о том, как «убирается» в городе мусор. На фотографиях, сделанных по разным адресам: улица Кузбасской дивизии, Николая Васильева, Достовалова, Луговая, переулок Машинистов - переполненные контейнеры, а рядом с ними крупногабаритный мусор и мусор, который выносят жители города.

«Если мы будем так продолжать, к майским праздникам крупный мусор большими горами будет лежать в каждом дворе. От этой точки кипения жителей мы должны начать разбираться, почему практически все контейнеры переполнены. Бедовая ситуация», - отметил глава города. По частному сектору мусор, по его словам, практически не вывозится вообще.

«Казалось бы, мусорная реформа должна динамично улучшать ситуацию в Пскове, но она динамично ухудшается каждый месяц», - подчеркнул Иван Цецерский, не исключив, что в случае, если ситуация не разрешится, в ней должен будет разбираться суд.