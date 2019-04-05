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Директор ООО «Спецтранском»: Недоверия к системе подсчета мусора со стороны регоператора не было

Недоверия к системе подсчета мусора, поступающего с городских территорий в ООО «Спецтранском», со стороны регоператора не было. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил директор ООО «Спецтранском» Андрей Папчук на сессии гордумы 10 апреля.

По его словам, предприятие работает в полном объеме с 2018 года. Мусор, поступающий из города, сортируется и направляется на полигон. Глава города Иван Цецерский поинтересовался у Андрея Папчука, верит ли регоператор цифрам, которые предприятие ему предоставляет по объемам мусора. Директор ООО «Спецтранском» ему ответил: «Наши показатели проходят ежегодную проверку, они всегда имели возможность прислать к нам своего представителя, он приходил и контролировал, и никаких претензий по измерению мусора не было».

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Если же претензии все же имеются, то регоператор, по его словам, может обратиться к аккредитованной организации, которая приедет на предприятие и спокойно сделает замеры.

«До сих пор недоверия к весовой системе не было», - подчеркнул Андрей Папчук.

В то же время он отметил, что регоператор не платит ООО «Спецтранском». Поэтому зарплата за февраль была с задержкой в две недели, а за март планируется выплатить только сегодня. Сегодня же будет заседание Арбитражного суда по этой проблеме.