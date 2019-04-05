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Иван Цецерский: Мы так и не услышали, почему ухудшилась ситуация с вывозом мусора

Депутаты Псковской городской Думы, вероятно, снова вернутся к вопросу по уборке и вывозу мусора в Пскове на очередной сессии. Об этом в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы в Пскове» сообщил глава Пскова Иван Цецерский.

«Та уборка, которая проводится с контейнерных площадок в Пскове, не устраивает никого. Завалы мусора и крупногабаритного, и сучьев, и веток по всему городу, во всех дворах, вызывают огромные нарекания у жителей. Безусловно, я не мог среагировать иначе, кроме как публично обсудить этот вопрос на сессии городской Думы вместе с коллегами-депутатами и в присутствии руководителей организаций, ответственных за уборку и вывоз ТКО», - отметил он.

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Иван Цецерский отметил, что поскольку руководство «Экопрома» не смогло принять участие в сессии 10 апреля, то на многие вопросы депутаты гордумы так и не получили ответов, главный из которых - почему ухудшилась ситуация с вывозом мусора в Пскове.

«Депутаты убеждены, что нужно снова пригласить руководителя «Экопрома» на очередную сессию, чтобы окончательно разобраться в этих хитросплетениях некачественной уборки контейнерных площадок от мусора», - заключил глава города.