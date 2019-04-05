ЖКХ

На горы мусора и заброшенные гаражи пожаловались жители округа №7 в Пскове

Сегодня, 10 апреля, состоялся контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы на округ №7. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, участие в выезде приняли глава Пскова Иван Цецерский, его заместитель Сергей Гаврилов, депутат по округу №7 Ольга Федорова, директор ООО УО «Район №13» Владимир Красовский, представители управления городского хозяйства администрации города и специалисты, осуществляющие контроль за нарушениями правил благоустройства города.

Первым пунктом выезда был участок во дворе домов №9 и №11 по улице Генерала Маргелова.

Как пояснила депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, жители неоднократно поднимали вопрос о дополнительном оборудования контейнерной площадки и увеличения количества мусорных контейнеров. На данный момент периодически возникающая на участке свалка убрана силами городских служб, осталось вывезти крупногабаритный и строительный мусор, который складирован на зеленой зоне.

Поручения специалистам контрольного управления по дальнейшему мониторингу участка и привлечению к ответственности за складирование мусора и нарушение правил благоустройства даны. Также будет проведена проверка на наличие договоров на вывоз мусора у расположенных неподалеку от многоквартирных домов ларьков.

В случае выявления отсутствия договоров виновные будут привлечены к ответственности.

Вторым участком контрольного выезда стал двор дома №65 по улице Юбилейной.

На встречу с депутатом и участниками выезда пришли активисты двора, которые уже подавали документы на участие в программе «Комфортная городская среда». На территории двора остро стоит вопрос с обустройством качественной ливневой канализации, которая изначально не была предусмотрена на участке. Также за время эксплуатации образовались выбоины на асфальтированной части дорожек и подъездах к дому - там дорожное полотно требует замены.

Иван Цецерский дал поручение в адрес управления городского хозяйства проработать вопрос по стоимости работ на участке и оказать содействие в информировании активистов дома по участию в программе «Комфортная городская среда».

Участники выезда обратили внимание на необходимость благоустройства зеленой зоны, которая пострадала от парковки транспорта. Управляющей организации также указано на необходимость убирать территорию после проведения планового и санитарного спила веток и деревьев.

Следующим пунктом маршрута контрольного выезда стала территория, расположенная с торца домов №63 и №65 по улице Юбилейной. Здесь расположены гаражи, собственникам которых будут направлены уведомления о демонтаже. Ранее гаражи выдавались представителям маломобильного населения, и на сегодняшний день они ими не пользуются.

Администрации Пскова дано поручение провести проверку оснований использования гаражей на указанном участке и в случае выявления нарушений - выдать предписание о демонтаже конструкций. Участвовавшие в выезде специалисты отметили, что в дальнейшем на указанном участке запланировано благоустройство территории и создание зоны отдыха.

Это будет особенно актуально, так как в непосредственной близости находится несколько детских садов и через участок пролегает путь обучающихся в МБОУ «Лицей «Развитие». В завершении выезда жители микрорайона поблагодарили представителей городских властей за внимание и за оказанное содействие в решении важных для них вопросов.

Отметим, контрольные выезды депутатов Псковской городской Думы проводятся ежемесячно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы №72 от 28 ноября 2017 года «Об утверждении порядка организации контрольных выездов депутатов Псковской городской Думы».