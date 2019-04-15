ЖКХ

В 11 районах Псковской области произошла смена принципа сбора мусора

В 11 районах Псковской области произошла смена принципа сбора мусора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

По его словам, три месяца с момента начала реализации реформы ТКО «пролетели очень быстро». «Реформа стартовала в непростой период, в регионе был ряд проблем с возможностью подъехать к местам накопления отходов, совместно с местными властями и организациями, обслуживающими дороги, регулярно приходилось вытаскивать технику, но мы пережили зиму, - рассказал он. - Но все это ожидаемые вещи, все операторы по обращению с ТКО стойко с этим справлялись, защищали контейнерные площадки от перенакопления, регулярно реагировали на проблемы, которые обозначались в соцсетях».

В ряде муниципальных образований, по словам Сергея Пайста, произошла смена перевозчиков мусора, принципа загрузки контейнеров. «Сегодня у нас 11 районов, в которых произошла смена по принципу сбора мусора (по системе еврозагрузки - ред.). Совместно с ОМСУ регулярно проводим встречи и выезды по вопросу реестра мест накоплений. По закону ОМСУ должны вести этот реестр, а регоператор - брать его за основу и по нему оказывать свои услуги. Поэтому районов, в которых четко было рассчитано число площадок по численности населения, практически нет. Такая работа ведется, это займет время, но мы им помогаем», - пояснил он.

Графики мешкового сбора мусора опубликованы на сайте регоператора и имеют 95% четкости, конкретности и регулярно отрабатываются транспортными компаниями. «Если происходят накладки, мы оперативно на это реагируем», - добавил Сергей Пайст.