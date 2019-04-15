ЖКХ

Центр обслуживания откроет регоператор по обращению с ТКО на улице Льва Толстого, 3

Центр обслуживания откроет регоператор по обращению с ТКО на улице Льва Толстого, 3 в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

По его словам, центр обслуживания клиентов будет располагаться рядом с головным офисом регоператора. Помимо колл-центра, все желающие смогут там получить консультации и, в частности, прояснить вопросы начисления платы за вывоз ТКО.

Как отметил С.Пайст, со стороны жителей региона на горячую линию регоператора поступает огромное число вопросов. Но, по сравнению с первыми неделями реализации реформы, число обращений в разы упало. «На горячую линию регоператора доходило ежедневно до 1000 звонков. К такому объему информации мы не были готовы, но сегодня этот показатель в разы меньше», - пояснил Сергей Пайст.

Много вопросов со стороны псковичей возникало по поводу начисления платы за вывоз ТКО в квитанциях. «Сейчас уже нет эмоций. Есть конструктив, люди пишут заявление в случае необходимости, и корректировка происходит в автоматическом режиме», - пояснил директор «Экопрома», добавив, что полностью урегулировать процесс начисления платы за услуги по вывозу ТКО планируется в течение полугода с момента начала реализации мусорной реформы в регионе.