ЖКХ

Около 5,5 тысяч мусорных контейнеров завезено в Псковскую область регоператором

Около 5,5 тысяч контейнеров завезено в Псковскую область регоператором по обращению с ТКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«В регион заведено порядка 5,5 тысяч емкостей разного типа. Поставки происходят регулярно. Регулярно находятся размещенные заказы нашей компании на завод-изготовитель, и по мере изготовления они привозят все в регион», - рассказал он.

На сегодня в регионе около 30 транспортных средств, которые занимаются транспортированием ТКО. Парк постоянно растет, география постоянно расширяется от крупных пунктов до маленьких. Потому и техники требуется больше», - пояснил Сергей Пайст. Кроме того, сообщил он, на территории области работает три генподрядчика по обращению с ТКО и около 10 субподрядчиков.

За январь собираемость ТКО в регионе составила около 47%, в феврале этот показатель вырос до 60%. «В среднем собираемость мусора по стране - около 50 процентов, у нас 60%», - резюмировал он.