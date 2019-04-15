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ЖКХ

Две мобильные станции по переработке ТКО летом заработают в Псковской области

16.04.2019 13:05|ПсковКомментариев: 0

Две мобильные станции по переработке ТКО заработают в Псковской области летом текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 16 апреля директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.  

«В июле-августе мы планирует, что в псковском регионе заработает два объекта допобработки - они сейчас готовятся к погрузке. Это мобильные станции, которые позволят нам максимально перерабатывать потоки, которые образуются в муниципальных образованиях», - сообщил Сергей Пайст.

Также он поделился «грандиозным и таким нужным для региона проектом» по открытию экотехнопарков. «До конца лета, даже раньше, должен определиться земельный участок, где это будет. Это место нанесут на территориальную схему по обращению с ТКО, и начнутся проектные работы, чтобы этот объект строить», - пояснил Сергей Пайст.

Ориентировочно первый экотехнопарк должен быть введен, по его словам, до 2023 года.

Теги: #ТКО #экотехнопарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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