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«Горводоканал» согласует с гордумой Пскова две крупные сделки на получение грантов по программам приграничного сотрудничества

МП города Пскова «Горводоканал» намерено совершить две крупных сделки по получению гранта в рамках программ приграничного сотрудничества со странами ЕС. Для этого потребуется согласовать совершение этих сделок с Псковской городской Думой.

На сайте города Пскова опубликованы соответствующие проекты решений гордумы. В одном документе предлагается дать согласие «Горводоканалу» на совершение крупной сделки по предоставлению гранта Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства для реализации крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера (Общее Чудское озеро 2)». Общий объем гранта - 1 млн 240 тыс 764 евро, в том числе грант программы составит 1 млн 116 тыс 687 евро 60 центов, а собственное финансирование - 124 тыс 076 евро 40 центов.

Вторая сделка предполагает предоставление «Горводоканалу» гранта Программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ Регион Балтийского моря» для реализации проекта «Baltic Biomass4Value» (Значимость биомассы Балтийского региона) бюджетом 109 тыс 387 евро 50 центов, из которого грант программы – 92 тыс 979 евро 37 центов, а собственное финансирование — 16 тыс 408 евро 13 центов.