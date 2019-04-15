ЖКХ

Псковичи не знают своих прав, связанных с управлением домом и расчетом тарифов - Дмитрий Шахов

Гражданин Латвии, имеющий квартиру в Пскове, обратился к псковскому омбудсмену Дмитрию Шахову, с вопросом о платеже за вывоз бытовых отходов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 апреля, он сообщил на пресс-конференции, посвященной вопросам деятельности уполномоченного.

В своем обращении гражданин Латвии просил дать разъяснения, на каком основании Псковская городская Дума ввела данный тариф.

«С данным вопросом мы разбирались 4 месяца, так как законодательство противоречиво, и выяснили довольно парадоксальную вещь», - заявил Дмитрий Шахов. Он пояснил, что городская Дума не устанавливает тарифы для частных домовладений и многоквартирных домов, где создан Совет многоквартирных домов или других объединений граждан. В такой ситуации тарифы устанавливаются в договоре между управляющей компанией и Советом многоквартирного дома. Этот тариф может быть различен и не совпадать с решением муниципальных властей. По словам Дмитрия Шахова, в случае, когда управляющая компания устанавливает тариф, она должна доказать его экономическую целесообразность.

«Проверка показала, что в городе на протяжении 4 лет не активизирована работа местной власти по созданию Советов многоквартирных домов, а это показывает, что ряд домов находится не под управлением жителей, а под управлением муниципальной компании или компании, выбранной по аукциону. Жители не знают своих прав, связанных с управлением домом и расчетом тарифов», - прокомментировал Дмитрий Шахов.

В результате проверки выяснилось, что тариф за мусор должен быть пересчитан Псковской городской Думой, но эта тема была отложена в «долгий ящик», ничего не было пересчитано. Дмитрий Шахов отметил, что вопрос им был поднят повторно, идут обсуждения на уровне главы города.

«Вопрос о компенсации гражданам нужно решить, так как тарифы на мусор в прошлом году были установлены не совсем правильно. Сегодня у граждан есть достаточно прав, чтобы потребовать отчет у управляющих компаний о том, на что были потрачены деньги, уплаченные за коммунальные услуги, содержание дома и так далее», - заявил псковский омбудсмен.