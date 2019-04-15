ЖКХ

В российских селах могут появиться парные водопроводы

Правительство Ставропольского края выступило с инициативой строить в деревнях и поселках двухтрубные сети водоснабжения. Задумывается, что по одной из труб будет идти техническая вода, а по другой питьевая. Однако эксперты скептично отнеслись к предложению, пишут «Известия».

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения заявили, что в некоторых селах до сих пор нет водопроводной воды, поэтому такая идея для них будет весьма актуальной.

В это же время, по словам доцента департамента правового регулирования экономический деятельности Финансового университета при правительстве Дмитрия Карпухина, реализация проекта потребует больших затрат.