ЖКХ

Отопление в Пскове будет отключено после получения уточненных данных у метеорологов

Городские службы запросили у псковских метеорологов уточненные данные относительно дневных и ночных температур в ближайшие семь дней в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, это связано с тем, чтобы не допустить повторного запуска систем отопления, как это было в прошлом году, когда отопление было отключено 23 апреля, а затем 25 апреля в связи с резким похолоданием, все отопительные системы и работа котельных были запущены снова.

В этом году после установления допустимых для отключения отопления температурных показателей, администрацией города Пскова будет издано постановление, которое будет доведено до сведения всех отвечающих за отключение тепла служб, включая и управляющие организации.

Городские власти и специалисты технических служб, участвующих в наладочных работах по отключению систем отопления в городе Пскове, руководствуются нормативами, которые установлены на федеральном уровне и обязательны к исполнению всеми субъектами.

Как напомнили в пресс-службе ОМСУ города, правила прописаны в постановлении правительства в России № 307 от 26-го мая 2006 года, в котором определена температура в восемь градусов выше нуля в среднем за пять суток. Выполнение каждого из пунктов контролируется и о его исполнении городские власти отчитываются.

Есть и второй норматив, по которому отопление можно отключать, если в течение трех дней среднесуточная температура составляет от десяти градусов и более выше нуля. В городе Пскове по сложившейся практике, согласно прописанным нормативам, подача тепла в жилые дома горожан может быть прекращена, когда показатели среднесуточных температур в течение 5 дней будут выше +8 градусов.

Отметим, что чтобы остановить систему обогрева, требуется несколько условий. Самый важный показатель - сложившийся температурный фон, превышающий минимальное значение. Официальным основанием для отключения батарей в домах служит показатель среднесуточной температуры воздуха за последние 5 суток. Вторым фактором является согласование с метеорологами - синоптики должны подтвердить, что резкое похолодание в ближайшие 10 дней не предвидится. После этого остановка систем теплоснабжения может быть произведена в любой момент.