ЖКХ

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон

23 апреля в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных помещений. Для объектов социальной сферы отпуск теплоэнергии продолжится до 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской ГРЭС.

В течение 210 дней электростанция обеспечила надежную и бесперебойную поставку теплоэнергии жителям, промышленным и социальным потребителям поселка Дедовичи. За прошедший период Псковская ГРЭС отпустила 47,403 тыс. Гкал тепла, что на 2,302 тыс. Гкал ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне. Это связано с более высокой температурой наружного воздуха в осенне-весенний период.

«Электростанция успешно завершила текущий отопительный сезон и уже приступила к подготовке к новому отопительному сезону. В ближайшее время будут проведены температурные испытания тепловых сетей и предремонтные гидравлические испытания магистральных трубопроводов. По их результатам будет сформирована летняя ремонтная программа, что позволит гарантировать максимально надежное теплоснабжение жителей поселка Дедовичи в зимний период», – отметил Владимир Станкевич, главный инженер Псковской ГРЭС.