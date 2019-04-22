ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с директором ООО «АСПО» Андреем Лукьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

В рамках эфира будут затронуты вопросы, касающиеся хода реализации «мусорной» реформы в Пскове и Псковском районе и деятельности компании по сбору и утилизации ТКО. Кроме того, ведущий программы Константин Калиниченко обсудит со своим собеседником конфликт, который возник между ООО «АСПО» и ООО «Экопром» (региональным оператором по обращению с ТКО на территории Псковской области), и возможные последствия этого конфликта для города Пскова.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.