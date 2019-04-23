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Если Виктор Иващенко будет активно работать в фонде капремонта, мы его поддержим - Петр Алексеенко

Если Виктор Иващенко будет активно работать в фонде капремонта Псковской области, КПРФ его поддержит. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко, комментируя недавнюю новость о том, что глава Усвятского района Виктор Иващенко получил предложение губернатора Михаила Ведерникова занять должность заместителя директора Фонда капитального ремонта Псковской области и впоследствии принять участие в конкурсе на должность директора.

«Думаю, администрация области изучала этот вопрос, прежде чем предложить должность Виктору Иващенко. Но у нас в районах есть и более молодые кадры, которых надо продвигать», - заметил Петр Алексеенко, обратив внимание на предпенсионный возраст усвятского главы. По его мнению, толковая молодежь не должна засиживаться в районах. «В свое время было видно, какие свежие и компетентные силы работают в областных структурах, приезжая туда из районов, а сейчас мы видим, что там работают в основном приезжие. А свои местные кадры мы не замечаем», - пояснил гость студии.

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Петр Алексеенко также подчеркнул, что вопрос с капремонтом жилого фонда в Псковской области является болезненным, и его коммунисты уже не раз выносили на обсуждение, в том числе в Псковском областном Собрании. «Деньги с населения собираются, а самого ремонта мы фактически не видим. И руководителя в фонде нет. Я являюсь членом Попечительского совета фонда, и странно, что совет тоже самоустранился», - заметил Петр Алексеенко.

По его мнению, псковскому фонду капремонта нужен человек, который может переломить ситуацию. «Поэтому, если Виктор Иващенко будет активно работать, и это пойдет на пользу региону, то мы бы его тогда поддержали, - заключил гость студии. - Проблема с капремонтом действительно большая».

Кроме того, он заявил о необходимости привлекать к капремонтам местные строительные силы, «а не так, что подрядчик приехал, сделал, уехал, а потом его не найти».