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ЖКХ

Все нормы соблюдаем - как работает полигон ТКО в Острове

25.04.2019 10:37|ПсковКомментариев: 0

Как ведется учет отходов, которые поступают на размещение на полигон в Острове, рассказал руководитель объекта Владимир Лешкевич, сообщает Центр деловой информации.

«Наша работа построена в полном соответствии с действующими регламентами. Основным изменением, которое произошло в 2019 году стала необходимость взвешивать все поступающие на полигон отходы», - Владимир Лешкевич.

Стоит отметить, что в соответствии с действующей территориальной схемой на размещение на этот полигон направляются отходы Острова и Островского района. Каждый мусоровоз, который въезжает на территорию полигона, взвешивается.  На полигоне четко соблюдается технология захоронения отходов. Осуществляется изоляция отходов грунтом.

«Весы мы установили еще осенью, подготовились заранее, ведь с 1 января этого года вступил в силу закон, который обязал фиксировать массу поступающих на полигон отходов», - пояснил Владимир Лешкевич.

Фиксация массы автомобиля происходит на въезде и выезде, таким образом вычисляется масса нетто - то есть то количество отходов, которое мусоровоз привез на полигон. интересно, что по итогам 2019 года будут получены совершенно новые данные - до этого года учет отходов велся только по объему, теперь же будет известна и масса.

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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