ЖКХ

С территории одной из псковских школ вывезут около 100 мешков с мусором, пролежавших там 2 недели

В Пскове с территории Многопрофильного правового лицея (№ 8), расположенного в доме № 5 на улице Западной, до 30 апреля вывезут все скопившиеся там мешки с мусором. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Со слов очевидцев, эта «мусорная гора», в которой примерно сотня мешков, образовалась после уборки школьной территории и лежит там уже около двух недель.

«У нас совместно управлением образования города подготовлен план мероприятий по школам и детским садам. Есть конкретные даты, когда проводятся такие мероприятия по уборке, субботники. И после, в основном в течение 24 часов, вывозится мусор, - отметил Сергей Пайст. - Если говорить о Многопрофильном правовом лицее, то, по нашему плану, уборка там запланирована на 30 апреля. Но, видимо, если мешки с мусором появились раньше, значит нам забыли сообщить, когда убрали территорию. Когда узнаём о таких случаях, спешим все вывезти. С уверенностью можно сказать, до 30 апреля включительно вывезем эти пакеты. До 30 апреля город должен быть чист, в том числе и школы».

Напомним, с января текущего года ООО «Экопром» является регоператором по обращению с ТКО на территории Псковской области.