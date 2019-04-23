Псковичи смогут экономить на оплате коммунальных услуг до 2000 рублей в месяц

Теперь жители Пскова смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг до 2000 рублей в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Алек».
Как сообщили в компании, этого результата можно добиться с помощью счетчиков тепла немецкой фирмы «ista», которая занимается изготовлением приборов учета как тепла, так и воды.
Приборы учета тепла крепятся поверх устройства теплоснабжения, батареи.
Заказать счетчик или узнать ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (8112) 60-00-96; 8 (8112) 61-59-83. Адрес электронной почты - alekpskov@gmail.com, сайт www.alek-teplo.ru.