ЖКХ

Псковичи смогут экономить на оплате коммунальных услуг до 2000 рублей в месяц

Теперь жители Пскова смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг до 2000 рублей в месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Алек».

«Для большинства жителей стоимость коммунальных услуг - одна из регулярных злободневных тем. По данным из материалов СМИ, писем к чиновникам и жалобам в соцсетях, многие считают, что за теплоснабжение собственных домов платят неоправданно крупные суммы. Теперь псковичи могут значительно снизить такие расходы, до 2000 рублей в месяц», - отметили в ООО «Алек».

Как сообщили в компании, этого результата можно добиться с помощью счетчиков тепла немецкой фирмы «ista», которая занимается изготовлением приборов учета как тепла, так и воды.

Приборы учета тепла крепятся поверх устройства теплоснабжения, батареи.

Приборы учета тепла позволяют организовать индивидуальный учет теплопотребления в различных типах систем отопления.

Заказать счетчик или узнать ответы на все интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (8112) 60-00-96; 8 (8112) 61-59-83. Адрес электронной почты - alekpskov@gmail.com, сайт www.alek-teplo.ru.