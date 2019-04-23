ЖКХ

Жителей Пскова предостерегают от мошенников, представляющихся сотрудниками «Горводоканала»

В Пскове действуют мошенники, представляющиеся работниками МП «Горводоканал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, некие неопределенные личности, представляясь работниками водоканала и показывая поддельные удостоверения, предлагают населению различные платные услуги, например, установку фильтра для воды, замену ванны, счетчиков, труб и так далее.

По данным отдела УМВД РФ по Псковской области, за 2018 и 2019 годы в Пскове зафиксировано два правонарушения, совершенных неустановленными лицами, представлявшимися работниками «Горводоканала».

Так, в ноябре 2018 года в одной из квартир жилого дома по улице Юности неустановленные лица, зайдя в жилое помещение под предлогом рассмотрения возможности установки счетчиков на воду, похитили крупную денежную сумму. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 158 и 159 Уголовного Кодекса РФ.

В апреле 2019 года аналогичное преступление произошло в доме № 25 по улице Яна Фабрициуса. По данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в Пскове в этом году зафиксировано несколько случаев, когда псковичи при появлении подозрительных лиц, представлявшихся сотрудниками водоканала, проявляли бдительность и отказывались от их услуг. Так, 4 марта 2019 года в доме № 9 по улице Западная некая женщина средних лет, представляясь сотрудницей «Горводоканал», прошла в квартиру пожилой женщины под предлогом осмотра труб и выявления неисправностей сантехнического оборудования, предложила приобрести и установить смесители с большой скидкой для пенсионеров, но, получив отказ, ушла и в дальнейшем не появлялась. Из беседы с сообщившей данную информацию женщиной установлено, что визитерша показала удостоверение с обложкой красного цвета, но надписей ни на обложке, ни в самом удостоверении заявительница рассмотреть не смогла в силу возраста.

Позже, 27 марта, женщина пенсионного возраста сообщила о том, что по улице Николая Васильева двое неустановленных мужчин 35 - 40 лет, представляясь сотрудниками «Горводоканала», предложили замену или ремонт ванной. Получив отказ, они тоже больше не появлялись в поле зрения.

18 апреля жительница дома № 21 по улице М. Горького сообщила, что неустановленные лица, представившись работниками «Горводоканала», предложили ей установку фильтров для воды по льготной цене 28 000 рублей вместо 57 000. Получив отказ, больше не беспокоили.

Как показывают случаи, мошенники от лица «Горводоканала» активно проявляют себя в городе и особый интерес проявляют к людям именно пенсионного возраста. «Поэтому убедительная просьба: уважаемые абоненты, будьте бдительны, не поддавайтесь на обман! Сотрудников псковского «Горводоканала» крайне беспокоит данная ситуация. Мы дорожим своей репутацией и делаем все возможное, чтобы таких случаев было меньше, - отметили на предприятии. - Еще раз обращаем ваше внимание, что «Горводоканал» занимается только установкой приборов учета воды, их заменой и опломбированием. Полный перечень дополнительных услуг можно найти на сайте предприятия vdkpskov.ru в разделе «Абонентам. Для населения. Дополнительные услуги».