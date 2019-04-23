ЖКХ

«Газпром межрегионгаз» намерен серьезно взяться за бесхозные газопроводы

«Газпром межрегионгаз» предлагает внести поправки в федеральное законодательство, регламентирующие процесс признание газопровода бесхозным и передачи его на баланс местным органам самоуправления. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2018 года, заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Одной из серьезных проблем при осуществлении нашей деятельности является бесхозяйные газопроводы. Их, к сожалению, еще много. На 1 января 2019 года в целом по стране это 4,9 тысячи километров газопроводов, у которых нет хозяина. Среди них есть и внутрипоселковые, которые проходят по территории муниципальных образований, но не оформленные муниципалитетами в установленные законом сроки и порядке, и сети, построенные колхозами, совхозами, промышленными предприятиями, которые развалились и больше не существуют. По закону мы должны их отключить, потому что такие газопроводы имеют потенциальный риск возникновения аварий и взрывов, то есть представляют большую опасность. Но в таком случае без газа останутся потребители, основная масса которых исправно оплачивает соответствующую коммунальную услугу», - поделился он.

По словам Сергея Густова, в большинстве случаев по таким объектам отсутствует эксплуатационно-техническая документация, и отсутствие документов не позволяет газораспределительной компании оформить право на имущество. Единственная возможность его оформить – это признать бесхозным и оформить в собственность муниципалитета с соответствующей затем передачей, продажей или заключением договора на обслуживание.

«Для решения этой проблемы мы предлагаем ряд мер. В частности, внести изменения в федеральное законодательство и наделить правительство полномочиями по разработке порядка действия органов местной власти при выявлении бесхозяйных газопроводов, а также предусмотреть административную ответственность органов местного самоуправления, если выявлен газопровод без регистрации прав муниципалитета», - пояснил глава «Газпром межрегионгаз».

Кроме того, уточнил Сергей Густов, предлагается предусмотреть источник финансирования мероприятий, когда при постановке на учет, сразу же возникает обязанность у муниципалитетов по регистрации прав содержания этого объекта и как следствие необходимость заключения договора на обслуживание.