ЖКХ

На 4,7% увеличился тариф на услуги великолукского МП «Аварийно-ремонтный участок»

Решение об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием «Аварийно-ремонтный участок», приняли депутаты на прошедшем заседании Великолукской городской Думы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, согласно докладу директора предприятия Оксаны Мартыненко, из-за многократного роста цен на топливо и горюче-смазочные материалы, выполнение всех видов ремонта, диагностическое и техническое обслуживание, на предприятии произошел рост тарифа на услуги на 4,7%. Увеличение было произведено в рамках индекса потребительских цен за прошедший год.