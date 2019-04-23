ЖКХ

Нормативы накопления ТКО для граждан должны быть дифференцированы в зависимости от места проживания, считает лидер псковских профсоюзов

Председатель Псковского облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова считает, что нормативы накопления отходов для граждан в Псковской области должны быть более детально дифференцированы – в зависимости от места проживания. Особенно это касается сельской местности, где большинство домовладений имеют печное отопление, из-за чего объем накапливаемых отходов там значительно ниже. Такое мнение лидер псковских профсоюзов высказала в преддверии очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов, в ходе которой будет вновь рассмотрен вопрос о работе регионального оператора по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного профсоюза.

По ее словам, качество работы регионального оператора продолжает вызывать нарекания у жителей Псковской области, в том числе у профсоюзных активистов. Рекомендации, которые, по мнению профсоюзного лидера, следует вынести по итогам парламентского часа, также должны включать в себя установление конкретных сроков завершения администрациями муниципальных образований работ по разработке схемы мест размещения ТКО для многоквартирных домов и частного сектора и определение способа накопления ТКО (контейнерный, мешковой) для каждого городского и сельского поселения Псковской области.

В бюджете 2020 года должны быть предусмотрены средства муниципальным образованиям для обустройства контейнерных площадок для накопления ТКО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Администрации Псковской области совместно с администрациями муниципальных образований и региональным оператором по обращению с коммунальными отходами необходимо проработать вопросы, касающиеся накопления и вывоза крупногабаритного мусора и отходов 1 и 2 классов опасности.

В перечень рекомендаций региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами следует внести следующие пункты: обеспечить использование дифференцированных тарифов на территории муниципалитетов, в соответствии с видами оказываемых услуг; разработать меры информированности населения (в сельской местности) о периодичности и сроках вывоза отходов через рекламные щиты и т.п.; разработать информационные памятки для населения, в которых в том числе будет указано наименование нормативного документа, утвердившего порядок предоставления коммунальной услуги по вывозу мусора, цена услуги, контактная информация регионального оператора; принять меры к организации своевременной ликвидации несанкционированных свалок; усилить контроль за качеством выставляемых квитанций; в кратчайшие сроки урегулировать финансовые отношения и протоколы разногласий к договорам с управляющими компаниями и подрядчиками фактически осуществляющие вывоз и утилизацию ТКО.