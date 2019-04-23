ЖКХ

Для военного городка Остров-3 проектируют новую газовую котельную

В Псковской области продолжаются работы по передаче жилого фонда военного городка Остров-3 в муниципальную собственность. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 29 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщил председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе отчета о выполнении наказов депутатам.

«В течение 2018 года было проведено исследование сетей инженерных коммуникаций, был определен объем финансирования на капитальный ремонт домов. Сейчас решается вопрос совместно с Минобороной, в каком объеме будут переданы эти сети. Сейчас они на 50% обслуживают жилой фонд, а 50% - исключительно объекты военной части. Если брать на себя сети в полном объеме, то потребуется порядка 1,2-1,3 млрд рублей и только 650 рублей, если взять на баланс исключительно сети жилого фонда», - рассказал он.

Сергей Грахов уточнил, что указанный вопрос поднят на уровне правительства РФ, и правительством рекомендовано Минобороне рассмотреть возможность передать сети исключительно жилого фонда, не затрагивая военные объекты.

Еще один проблемный вопрос, на который указал чиновник, - местная котельная потребляет 10 тысяч тонн мазута, что обходится в 240 млн рублей ежегодно. «Это две трети бюджета всего Островского района. Поэтому принято решение по строительству новой газовой котельной. В настоящий момент готовятся документы для концессионного соглашения по строительству данного объекта. Уже сформирован и передан в муниципальную собственность участок, на котором разместится котельная. К ее проектированию уже приступил Газпром. Переговоры с Минобороны ведутся на уровне губернатора», - заявил чиновник.

Председатель парламентского комитета Борис Полозов поинтересовался, когда Сергей Грахов последний раз встречался с представителями Минобороны. «Месяц назад», - ответил чиновник.

«Что ж, не вижу другого выхода, кроме как принять озвученную информацию к сведению», - заключил Борис Полозов.