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Александр Котов: Нас не устраивают темпы улучшения ситуации с вывозом ТКО в Псковской области

Председателя Псковского областного Собрания Александра Котова не устраивают темпы улучшения ситуации с вывозом ТКО в Псковской области. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии напомнил, что 30 мая в формате парламентского часа депутаты областного Собрания вновь будут заслушивать информацию ответственных лиц администрации региона о реализации реформы ТКО в Псковской области. «Ситуация меняется в лучшую сторону, надо сказать справедливости ради. Но нас не устраивают темпы изменения текущей ситуации. Остается еще много вопросов, которые завтра и зададут депутаты. Главный из них - полностью не вывозится мусор со всех населенных пунктов, хотя обязанность регионального оператора как раз и заключается в том, чтобы обеспечить сбор и транспортировку мусора в том числе и с отдаленных населенных пунктов», - констатировал Александр Котов.

Иначе, по его словам, теряется весь смысл реформы, «потому что, по концепции, каждый должен платить за сбор и утилизацию ТКО, а взамен гарантированно получать услугу данную». «К сожалению, это пока не работает, и хотелось бы услышать, когда будет обеспечен вывоз мусора со всех населенных пунктов и как будет организована эта работа», - прокомментировал спикер областного Собрания.

По его словам, много вопросов от псковичей по-прежнему поступает по квитанциям на оплату услуг по ТКО. «Мне только вчера поступила квитанция, причем, там солидная сумма - с начала 2019 года я должен заплатить 5 тыс. рублей. Это, конечно, неправильно. Счета надо выставлять регулярно, ежемесячно, чтобы люди могли оплачивать посильные суммы», - пояснил Александр Котов.

По-прежнему имеют место вопросы из области финансовых взаимоотношению регионального оператора ООО «Экопром» с подрядчиком - ООО «АСПО». «Но нас волнует не столько финансовая сторона данных взаимоотношений, сколько возможная остановка работы компании, которая транспортирует мусор. Как бы это не привело к мусорному коллапсу. Хотим на этот вопрос тоже получить завтра ответ», - пояснил гость студии.

Александр Котов выразил надежду, что ситуация с реализацией реформы ТКО в Псковской области поменялась за время первичного обсуждения в областном Собрании. К следующей сессии планируется подготовить проект постановления, в котором найдут отражение пути решения всех проблем в сфере обращения с ТКО и конкретные сроки исполнения. В заключение Александр Котов подчеркнул, что областное Собрание будет обеспечивать постоянный контроль за ходом реализации реформы.