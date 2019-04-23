ЖКХ

Сергей Грахов заверил, что по мусорной реформе в Псковской области проделана большая работа

Администрацией Псковской области проделана большая работа по налаживанию работы регионального оператора по обращению с ТКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с этих слов начал свой доклад председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, сегодня, 30 мая, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

В рамках доклада чиновник заверил, что с районами Псковской области отработаны и продолжают отрабатываться графики вывоза мусора, при этом охватываются все новые населенные пункты.

Также Сергей Грахов сообщил, что регоператор по обращению с ТКО открыл на улице Льва Толстого в Пскове дополнительный клиентский офис для удобства населения.

«Органы местного самоуправления совместно с главами поселений и регоператором определяют места под контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Эта проблема остается актуальной не только для Псковской области, но и для всей России в целом. На установку новых и реконструкцию старых контейнерных площадок требуется 128 млн рублей. Сумма достаточно большая, поэтому мы надеемся на финансовую поддержку в этом вопросе», - отметил он.

Кроме того, по словам чиновника, в регионе постепенно налаживается процесс раздачи мешков населению. «К сожалению, здесь идет все не так гладко, как хотелось, потому что в очень многих населенных пунктах ранее такая услуга никогда не оказывалась», - добавил он.

Сергей Грахов также заверил, что в тех населенных пунктах, где услуга по вывозу и утилизации ТКО пока не оказывается, счета населению не выставляются.