ЖКХ

«Запоздавшие» платежки за вывоз ТКО в Псковской области можно оплачивать постепенно - Сергей Грахов

Псковичи, которые получили квитанции по оплате за услугу по вывозу и утилизации ТКО только в мае или апреле, могут оплачивать их постепенно, а не одномоментно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, сегодня, 30 мая, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«В некоторых населенных пунктах Псковской области платежки за вывоз и утилизацию ТКО поступили только в апреле и мае, поэтому люди увидели достаточно большие суммы. Они могут эти большие суммы могут оплачивать постепенно, никаких штрафов и пени им выставляться за это не будет, потому что это не вина людей, что им квитанции пришли не вовремя», - пояснил он.

Также Сергей Грахов отметил, что в случае ошибок в квитанциях, эти вопросы отрабатываются достаточно оперативно как в офисе регионального оператора, так и в офисе «Псковских коммунальных систем».

Кроме того, он поблагодарил депутатов Псковского областного Собрания за утверждение закона, который установил ряд льгот по услуге вывоза ТКО. «Благодаря вам, эта услуга обладает теми же льготами, что и остальные коммунальные услуги», - добавил он.

В рамках доклада Сергей Грахов также заверил, что в Псковской области уделяется большое внимание экологическому воспитанию в образовательных учреждениях Псковской области. «В этом смысле показателен опыт Новосибирской области, где такое воспитание начинается с начальных групп детских садов, а заканчивается на последних курсах вузов, и имеет многоступенчатый характер. Мы хотим использовать их опыт, а они готовы им поделиться», - заявил он.