ЖКХ

Сергей Грахов: Вопрос с вывозом крупногабаритного мусора в Псковской области урегулирован

Вопрос вывоза крупногабаритных отходов в Псковской области урегулирован, он осуществляется по заявкам, однако остается актуальной проблема со строительными отходами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, сегодня, 30 мая, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Проблема со строительными отходами осталась, ведь куски бетона вывозить - это не то же самое, что вывозить старый диван, а люди часто пытаются выдать строительные отходы за крупногабаритные», - пояснил он.

Сергей Грахов также обратил внимание, что у регоператора нет лицензии на работу с отходами 1-го и 2-го класса опасности. «Мы прорабатываем вопрос по организации пунктов приема батареек, люминесцентных ламп, самых распространенных опасных отходов, но это делается за рамками деятельности регоператора», - рассказал он.

«Пока в деятельность регоператора еще есть неурегулированности и шероховатости, но это происходит как и в любой другой деятельности», - добавил чиновник.