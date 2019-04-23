ЖКХ

Сергей Грахов объяснил, почему затянулась разработка терсхемы по обращению с ТКО в Псковской области

В настоящий момент идут переговоры по разработке территориальной схемы по обращению с ТКО. Этот процесс затянулся, потому что постоянно поступают новые вводные. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ региона Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, сегодня, 30 мая, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Одна из последних новелл - будет разработана федеральная территориальная схема, в которую будут интегрированы региональные. Нам нужно ее дождаться, чтобы потом снова не переделывать всю схему», - пояснил он.

Сергей Грахов сообщил, что уже есть два технических задания от лидеров на российском рынке в области разработки терсхем. «Ведутся переговоры, чтобы достичь наименее обременительных условий по соотношению цена/качество», - добавил он.

При этом чиновник в очередной раз заверил, что порховский полигон по захоронению ТКО будет закрыт.