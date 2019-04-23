ЖКХ

Мелкие населенные пункты могут оказаться вычеркнутыми из реформы ТКО

Региональным оператором по уборке ТКО на данный момент охвачено порядка 1000 населенных пунктов, это 458 тысяч человек. Об этом на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, отвечая на вопрос председателя Псковского областного Собрания Александра Котова.

Сергей Грахов отметил, что всего в Псковской области 8500 населенных пунктов, однако в 2000 нет постоянно проживающих, в некоторых деревнях живут 1-2 человека, до которых доехать очень тяжело.

«В течение двух недель будут внесены поправки в СанПиН с целью изменения сроков вывоза отходов, чтобы увеличить промежуток, чтобы он составлял неделю или две», - заявил Сергей Грахов. Депутаты высказали мнение, что это приведет к увеличению санкционированных свалок, а летом в жаркое время это особенно опасно для здоровья.

Также со слов Сергея Грахова, на данный момент рассматривается возможность того, чтобы разрешить жителям мелких пунктов не участвовать в этой экологической реформе. «Многие регоператоры говорят, что, чтобы забрать кулек мусора, нужно проехать 50 км по тундре», - рассказал Сергей Грахов. Получается, что мелкие деревни могут оказаться ликвидированными из реформы, соответственно остаться без возможности оказания кем-либо организованных услуг по вывозу ТКО.