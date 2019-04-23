ЖКХ

123 единицы техники и 150 сотрудников работают в сфере обращения ТКО в Псковской области

По данным комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, у регоператора по обращению с ТКО работает 123 единицы техники, и это не только машины «Мехуборки», но и местных организаций, и порядка 150 человек сотрудников. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил председатель комитета Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, сегодня, 30 мая, на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Чиновник также сообщил, что в Псковской области пять организаций имеют лицензию для работы с опасными видами отходов, и две - с медицинскими отходами. «Захоронений таких отходов в Псковской области нет. Так, медицинские отходы вывозят в Ленинградскую область, где они сжигаются, а лампы и батареи - в Новгородскую область», - уточнил он.

По словам Сергея Грахова, в настоящий момент регоператором заключено около 4500 договоров с юридическими лицами. «Этот процесс еще продолжается и идет постоянно», - добавил он.

Чиновник отметил, что в Псковской области наблюдался определенный кризис с контейнерами в начале реформы, который постепенно сходит на нет. Сейчас, по его словам, определяются места, где их все еще не хватает.