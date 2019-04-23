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Сергей Грахов затруднился ответить, когда в Псковской области будет внедрен массовый раздельный сбор мусора

Председатель комитета Сергей Грахов в рамках парламентского часа, посвященного мусорной реформе, затруднился ответить депутатам Псковского областного Собрания, когда в Псковской области будет реализован раздельный сбор мусора, и соответственно снижен, как обещалось, тариф за вывоз и утилизацию ТКО, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с очередной сессии регионального парламента.

«Раздельный сбор мусора частично в Пскове, Великих Луках и Порхове уже осуществляется. Другой вопрос, готовы ли люди для раздельного сбора мусора. Поставить контейнеры можно, но будут ли люди разделять мусор и ставить, условно говоря, у себя дома два мусорных ведра - для пищевых и непищевых отходов», - отметил он. Тем не менее, Сергей Грахов предположил, что до конца года, по крайней мере, в крупных городах, будет продолжаться внедрение раздельного сбора мусора.

Сергей Грахов указал, что необходимо повышать экологическую грамотность населения, чтобы для них не было чуждым разделять мусор. «Пока это направление только прорабатывается. Я боюсь, что, если я буду называть какие-то конкретные сроки, это будет выглядеть так, что я обещаю, обещаю, а никакой конкретики нет - некрасиво с моей стороны», - высказался он.

Добавим, что депутатов ответ чиновника не удовлетворил. Парламентарии отметили, что рассчитывали на конкретные ответы, когда и как будут реализованы ключевые этапы мусорной реформы, а вместо этого услышали только расплывчатые ответы без конкретики. «Из этого можно сделать вывод, что мусорная реформа в нашем регионе просто не состоялась», - высказался председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.