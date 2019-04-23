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Депутаты Псковского областного Собрания подготовили ряд рекомендаций для регоператора по обращению с ТКО

По итогам доклада «О работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области» Псковское областное Собрание депутатов подготовило постановление, в котором обозначен ряд рекомендаций для региональных администрации и оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос обсуждался сегодня, 30 мая, в рамках очередной парламентской сессии.

В качестве рекомендации для администрации Псковской области, в частности, указана необходимость определить места и порядок накопления твердых бытовых отходов на территории региона, более детально дифференцировать норматив накопления ТКО для граждан (особенно для жителей сельской местности при наличии печного отопления и т.д.) и проработать вопрос о необходимости разработки программы по экологическому воспитанию в образовательных организациях.

Также депутаты предлагают предусмотреть бюджетом 2020 года направление средств в муниципальные образования для обустройства контейнерных площадок для накопления ТКО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Кроме того, парламентарии рекомендуют администрации Псковской области совместно с администрациями муниципальных образований и регоператором по обращению с ТКО проработать вопросы накопления и вывоза крупногабаритного мусора и отходов 1-го и 2-го классов опасности.

Региональному оператору по обращению с ТКО в Псковском областном Собрании депутатов рекомендуют обеспечить использование дифференцированных тарифов на территории муниципалитетов в соответствии с видами оказываемых услуг и разработать меры информированности населения, в которых, в том числе, будет указано: наименование нормативного документа, утвердившего порядок предоставления коммунальной услуги по вывозу мусора; цена услуги; контактная информация регоператора.

Также регоператору рекомендуют принять меры по своевременной ликвидации несанкционированных свалок и усилить контроль за качеством выставляемых квитанций.

В постановлении указано, что необходимо в кратчайшие сроки урегулировать финансовые отношения и протоколы разногласий к договорам с управляющими компаниями и подрядчиками.

После доработки проекта постановления в профильных комитетах и ведомствах он может быть принят на следующей сессии регионального парламента.