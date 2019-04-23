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ЖКХ

Ульяна Михайлова: При выборе регоператора по обращению с ТКО была сделана ошибка и ее необходимо исправить

31.05.2019 13:14|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова убеждена, что Псковской области необходимо расстаться с действующим региональным оператором по обращению с ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном профсоюзе. «Депутаты областного Собрания уже дважды заслушивали отчет председателя областного комитета по ЖКХ Сергея Грахова о работе регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области, и мы все еще пытаемся понять – какие конкретно меры воздействия на регоператора могут предпринять органы исполнительной власти», — заявила Ульяна Михайлова, комментируя итоги вчерашнего парламентского часа, посвященного «мусорной» реформе в Псковской области.

Председатель Псковского облсовпрофа подчеркнула, что ООО «Экопром» - это, прежде всего, бизнес-структура, которая не выполняет государственно-властные полномочия, а получает прибыль за счет граждан, проживающих в Псковской области. «Понятно, что бизнес не ставит перед собой задачи заниматься благотворительностью, но в нашем случае он совершенно четко дает понять, что не собирается осуществлять и какие-то личные вложения в развитие своей деятельности. Ведь даже в ответ на простой вопрос – за чей счет будет происходить строительство двух экологических площадок для сортировки мусора, то есть так называемых технопарков – от представителя администрации области прозвучала информация о намерении войти в федеральные программы и получить на это бюджетные средства. Хотя данное обязательство вписано в соглашение с региональным оператором. Более того, такие намерения, на мой взгляд, никак не вяжутся с повышением тарифа на сбор и вывоз мусора в Псковской области, который можно было бы рассматривать как инвестицию, если бы сам региональный оператор за счет собственных средств произвел оборудование мест сбора мусора, установку контейнеров, строительство технопарков, подготовку и строительство новых полигонов и консервацию старых. Но ничего подобного не происходит. И возникает впечатление, что данный хозяйствующий субъект просто пытается нажиться на средствах жителей Псковской области», — считает Ульяна Михайлова.

Профсоюзный лидер также напомнила, что «Экопром» взял на субподряд старых операторов, у которых была разработана логистика, графики вывоза мусора со всех территорий, но не воспользовался уже наработанным опытом, а просто превратил ситуацию в коллапс.

«На сегодня многие наши профсоюзные активисты и я лично укрепились в мысли – 22 июня 2018 года при выборе регионального оператора по обращению с ТКО произошла ошибка. Поэтому надо возвращаться к конкурсным процедурам по выбору нового регионального оператора и при их организации более внимательно относиться к информации, представляемой участниками конкурса в качестве доказательства наличия материально-технической базы, фактического наличия работников и транспортных средств», — добавила Ульяна Михайлова.

Она напомнила, что окончательного обсуждения постановления Псковского областного Собрания депутатов по этому вопросу не состоялось, оно будет доработано к июньской сессии. «Мы готовы принять активное участие в подготовительной работе, в том числе с комитетом по законодательству областного Собрания депутатов, с тем чтобы все претензии, адресованные депутатами региональному оператору были бы в данный документ включены. Считаю, что сразу после каникулярного периода на сентябрьской сессии мы должны вернуться к рассмотрению данного вопроса, в рамках парламентского часа еще раз оценить ситуацию с работой регоператора и, если она не будет исправлена, а допускаемые сегодня нарушения не будут устранены, то расторгнуть отношения с данным хозяйствующим субъектом, который на сегодня не способен выполнять возложенную на него функцию», — заключила Ульяна Михайлова.

Теги: #псковское областное собрание #профсоюз
Источник: Псковская Лента Новостей
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