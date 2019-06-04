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Псковский «Горводоканал» подписал соглашение по реализации проекта стоимостью 3,7 миллиона евро

МП Пскова «Горводоканал» и Латгальский регион планирования (Латвия) подписали соглашение, в котором обозначили свои права и обязанности по реализации проекта с предполагаемым бюджетом 3,7 миллиона евро - «Чистая вода регионам программы». По этому проекту, предусмотренному программой приграничного сотрудничества «Россия - Латвия 2014 - 2020», в Пскове достроят второй пусковой комплекс водозабора. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ресурсоснабжающей организации, стороны подписали документ 28 мая в Риге. Следующий шаг - заключение грант-контракта по проекту, которое должно состояться в июне.

«Когда заключим контракт, нашему предприятию будет предоставлен аванс и мы объявим конкурсы на поиск подрядчиков. Выберем шестерых, - отметили на предприятии. - Чтобы давать еще больше чистой воды, увеличить производительность подземного водозабора до 42 тысяч кубометров в сутки, нужно пробурить еще две скважины».

По данным «Горводоканала», сейчас у этого подземного водозабора 7 скважин, из которых эксплуатируются 2, производительность - 12 тысяч кубометров ежедневно. «Построенный водозабор обеспечит 2/3 текущих нужд жителей и организаций Пскова в питьевой воде. Причем уже со второй половины 2021 года», - добавили в муниципальном предприятии.

Предполагается, что объект достроят до 1 июня 2021 года.

«Кроме того, проект предусматривает различные водоохранные мероприятия. Сначала иностранные партнеры поделятся опытом с нашими сотрудниками из приграничных районов, потом мы ответим взаимностью. Сравним водопроводное хозяйство, технологии. Мы покажем, как ведем аналогичные проекты, как на них привлекаем грантовые средства», - латвийскую делегацию псковское предприятие готовится принять в 2020 году.

Также стороны собираются провести обучающие семинары по эффективному использованию воды в Печорском, Палкинском, Пыталовском, Красногородском и Себежском районах и в десяти краях Латвии: Алуксненском, Вилякском, Дагдском, Краславском, Даугавпилсском и других. Информационная кампания относительно этих территорий развернется и в Пскове, и в Даугавпилсе.

«Более того, псковичи будут получать от нас квитанции c призывом бережно относиться к биоресурсам. А в Даугавпилсе запланирована тематическая интерактивная выставка», - поделились в ресурсоснабжающей организации.

В «Горводоканале» заключили, что в реализации проекта предприятие участвует благодаря качественной работе над заявкой и профессиональному подходу в выполнении предыдущих проектов, что не ушло от внимания Евросоюза.

Напомним, подземный водозабор хотели строить еще в 1970-х годах, но только в 2005 году определились с местом - у деревень Солоново и Великое Село Псковского района. Первый пусковой комплекс водозабора начали использовать в конце 2015 года. Отсюда через магистральные водоводы подземная вода поступает на улицы Леона Поземского, Чудская, Юбилейная, Владимирская, Западная, Байкова, Коммунальная и часть Рижского проспекта. Со слов главного технолога ресурсоснабжающей организации, вода, забираемая из подземных водоносных горизонтов соответствует всем требованиям СанПиН, если не считать повышенного содержания железа: 0,7 миллиграмма на литр, что превышает разрешенные СанПиНом 0,3 миллиграмма на литр. Однако после окисления железо отфильтровывается и сбрасывается в систему канализации, а в город подается очищенная вода, полностью соответствующая стандартам.

Кроме того, по программе «Россия - Эстония 2014 - 2020», псковский «Горводоканал» участвует в проекте «Общее Чудское озеро 2». По этому проекту, на очистных сооружениях канализации капитально отремонтируют аэротенк №1, где проходит основная биологическая чистка сточных вод: вся поступающая из города органика окисляется активным илом. Заменят воздуходувное оборудование, используемое в окислительных процессах. Предполагаемый бюджет псковского предприятия в проекте - 1,2 миллиона евро.

Еще одна такая программа, где задействован «Горводоканал», - «Интеррег "Регион Балтийского моря"». Проект «Baltic Biomass 4 Value», в котором участвует предприятие, объединил 17 организаций из многих европейских стран: кроме России, Швецию, Норвегию, Польшу, Германию, Данию, Литву, Латвию и Эстонию. По программе, псковское предприятие разработает проектную документацию по строительству станции сгущения осадка ила, используемого на очистных сооружениях канализации. С помощью станции можно будет уменьшить объем избыточного ила. В этом проекте планируемый бюджет ресурсоснабжающей организации - 109 тысяч евро.