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ЖКХ

Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды

10.06.2019 09:11|ПсковКомментариев: 0

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летней период.

«Лукавить не буду - в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет», - сказал Якушев в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2019. По его словам, дело в том, что износ жилищно-коммунального комплекса в стране составляет более 60%.

«К сожалению, доля таких регионов достаточно высока, чтобы гарантировать бесперебойную работу в сетях без аварий и инцидентов в осенне- зимний период», - указал он.

Однако министр отметил, что государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ.

«И чтобы все обязательства четко выполнялись - если работы ведутся неделю, то через неделю горячая вода должна быть в кранах», - добавил чиновник.

Комментируя предложения лишать неплательщиков жилья за долги перед коммунальщиками, Якушев подчеркнул, что «с неплатежами бороться надо, но не выходя за рамки нарушения конституционных прав наших граждан.

«Право на жилище прописано в Конституции, но при этом все граждане должны своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Мы должны найти такое решение, которое сможет сбалансировать и интересы людей, и интересы общества», - считает Якушев.

По его словам, «за коммунальные услуги надо платить, в противном случае это серьезная потеря для отрасли, на которую и без того давят различные проблемы, тарифная политика».

Источник: Псковская Лента Новостей
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