ЖКХ

В Тарту состоялось совещание по интернациональному проекту по отоплению, утеплению и освещению зданий Псковской области

В городе Тарту (Эстония) состоялось совещание руководящей группы проекта ER15 «Save smart» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на 2014 - 2020 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В совещании приняли участие руководители профильных комитетов Псковской области: по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, тарифам и энергетике, экономическому развитию и инвестиционной политике, представители администраций Порховского и Островского районов, руководитель Секретариата программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014 - 2020 Унда Озолиня и эстонские партнеры проекта.

Участники рассмотрели рабочие пакеты проекта и обсудили план действий на 2019 - 2020 годы.

Проект начал работу в июне 2019 года. В его рамках на территории Псковской области будет сделан ремонт системы отопления и утепление фасада детского сада в Порхове, замена окон и ремонт системы освещения гимназии в Острове.