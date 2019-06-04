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Специалисты гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа взяли пробы воды из наблюдательных скважин Порховского полигона ТКО

Специалисты гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа взяли пробы воды из наблюдательных скважин Порховского полигона ТКО. Забор проб осуществлялся в присутствии представителей инициативной группы граждан, борющихся за прекращение эксплуатации полигона в режиме межмуниципального. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.

Руководитель гидрохимической лаборатории Дмитрий Андреев напомнил, что последний раз пробы отбирались в третьем квартале 2018 года, в осенний период. «Зимой пробы не брались, поскольку миграция грунтовых вод в этот период минимальна, поэтому плановая проверка общественного контроля была запланирована на второй квартал 2019 года», - пояснил он.

Заместитель руководителя ГХЛ, кандидат химических наук Лариса Никольская сообщила, пробы взяты из подземных наблюдательных скважин: две из них являются скважинами по направлению потока, еще одна расположена ниже тела полигона и является фоновой. «По визуальному наблюдению вода, взятая из скважин, имеет характерную светлую окраску, не имеет каких-то выраженных взвесей. В лаборатории она будет исследоваться по основным показателям: это амонийная группа, азотная группа (нитриты, нитраты), фосфаты, которые также могут образовываться при разложении органических соединений, а также биологическое потребление кислорода, которое свидетельствует о содержании органических соединений в сточных водах. Будут оцениваться взвешенные вещества, сухой остаток, будет определяться кислотность, щелочность - то есть пробы воды будут исследованы по стандартному набору показателей. Результаты будут готовы через неделю», - рассказала Лариса Никольская.

Участники отбора проб также визуально оценили состояние Порховского полигона ТКО, отметив, что накопление отходов на полигоне значительно увеличилось. «Также значительно увеличилось количество синантропных видов, обитающих на полигоне. В частности, орнитофауна увеличилась как в численном, так и в видовом разнообразии: те виды, которые мы не фиксировали в прошлом году, уже четко фиксируется в этом», - отметила Лариса Никольская.

Порховские общественники Олеся Лапина и Эдуард Селиванов, в свою очередь, напомнили, что требования жителей Порховского района остаются прежними: Порховский полигон ТКО, второй год функционирующий в режиме межмуниципального, должен быть закрыт. По мнению участников инициативной группы, несмотря на многочисленные обещания выполнить эти требования, за минувший год конкретных шагов органы исполнительной власти не предприняли. «Самая выгодная реакция - нас просто не замечать. Мы не видим реакции на наши обращения, с мертвой точки дело не сдвинулось. Но наши требования не меняются: межмуниципального полигона на этом месте быть не может - это абсолютно не законно. Если бы на то была политическая воля, его можно было бы закрыть в течение недели. Люди уже не верят, что можно изменить хоть что-то даже на таком мелком бытовом уровне, доверие к власти пропадает окончательно», - считает Эдуард Селиванов.