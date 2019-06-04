Специалисты гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа взяли пробы воды из наблюдательных скважин Порховского полигона ТКО. Забор проб осуществлялся в присутствии представителей инициативной группы граждан, борющихся за прекращение эксплуатации полигона в режиме межмуниципального. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном профсоюзе.
Руководитель гидрохимической лаборатории Дмитрий Андреев напомнил, что последний раз пробы отбирались в третьем квартале 2018 года, в осенний период. «Зимой пробы не брались, поскольку миграция грунтовых вод в этот период минимальна, поэтому плановая проверка общественного контроля была запланирована на второй квартал 2019 года», - пояснил он.
Заместитель руководителя ГХЛ, кандидат химических наук Лариса Никольская сообщила, пробы взяты из подземных наблюдательных скважин: две из них являются скважинами по направлению потока, еще одна расположена ниже тела полигона и является фоновой. «По визуальному наблюдению вода, взятая из скважин, имеет характерную светлую окраску, не имеет каких-то выраженных взвесей. В лаборатории она будет исследоваться по основным показателям: это амонийная группа, азотная группа (нитриты, нитраты), фосфаты, которые также могут образовываться при разложении органических соединений, а также биологическое потребление кислорода, которое свидетельствует о содержании органических соединений в сточных водах. Будут оцениваться взвешенные вещества, сухой остаток, будет определяться кислотность, щелочность - то есть пробы воды будут исследованы по стандартному набору показателей. Результаты будут готовы через неделю», - рассказала Лариса Никольская.
Участники отбора проб также визуально оценили состояние Порховского полигона ТКО, отметив, что накопление отходов на полигоне значительно увеличилось. «Также значительно увеличилось количество синантропных видов, обитающих на полигоне. В частности, орнитофауна увеличилась как в численном, так и в видовом разнообразии: те виды, которые мы не фиксировали в прошлом году, уже четко фиксируется в этом», - отметила Лариса Никольская.
Порховские общественники Олеся Лапина и Эдуард Селиванов, в свою очередь, напомнили, что требования жителей Порховского района остаются прежними: Порховский полигон ТКО, второй год функционирующий в режиме межмуниципального, должен быть закрыт. По мнению участников инициативной группы, несмотря на многочисленные обещания выполнить эти требования, за минувший год конкретных шагов органы исполнительной власти не предприняли. «Самая выгодная реакция - нас просто не замечать. Мы не видим реакции на наши обращения, с мертвой точки дело не сдвинулось. Но наши требования не меняются: межмуниципального полигона на этом месте быть не может - это абсолютно не законно. Если бы на то была политическая воля, его можно было бы закрыть в течение недели. Люди уже не верят, что можно изменить хоть что-то даже на таком мелком бытовом уровне, доверие к власти пропадает окончательно», - считает Эдуард Селиванов.