ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Виктором Иващенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

Вместе с ним ведущий программы Алексей Овчинников обсудит, что представляет из себя региональный Фонд капитального ремонта сегодня, насколько успешно показала себя реформа капремонта и ждут ли нас какие-то перемены в связи со сменой руководства регионального оператора.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.