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Имидж Фонда капремонта Псковской области нужно принципиально менять - Виктор Иващенко

Имидж Фонда капремонта Псковской области нужно принципиально менять. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко, озвучивая первоочередные задачи, которые поставил перед ним губернатор региона Михаил Ведерников, назначая на руководящий пост в региональном фонде.

По словам Виктора Иващенко, поначалу у него были сомнения по поводу того, стоит ли переходить на должность и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области. «Тем более я немного понимаю, что такое строительство, а Фонд капремонта вызывает сомнения у многих граждан. Работая в новой должности уже месяц, я понимаю, что надо принципиально менять имидж фонда, потому что услуги, предоставляемые им, должны быть более высокого качества», - пояснил гость студии.

Особенность Фонда капремонта, по его словам, заключается в том, что «нужно учесть и интересы предпринимателя, и интересы собственника - в данном случае населения, которое платит за услугу по капремонту».

Одной из задач, которую поставил перед Виктором Иващенко губернатор, является повышение эффективности выполнения планов по капремонтам. «В 2019 году мы должны сделать 175 объектов и 544 вида работ и услуг, плюс переходящие объекты. Поставлена задача увеличить выполнение плана хотя бы на уровне 70%. Сложно, но думаю, мы сможем», - отметил гость студии.

Второе направление, над которым предстоит работать Виктору Иващенко в новой должности, заключается в том, чтобы вернуть доверие население. «Это сложно, это не один год работы. Пока собираемость платежей по Псковской области составляет 78%. Это говорит о том, что не все люди нам верят», - заключил гость студии.