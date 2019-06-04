ЖКХ

Программа повышения финансовой устойчивости Фонда капремонта Псковской области направлена в Минстрой

Программа повышения финансовой устойчивости Фонда капремонта Псковской области направлена в Минстрой вчера, 17 июня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

По словам гостя студии, «каждый год постановлением администрации Псковской области принимается минимальный взнос за капремонт и определяется максимальный процент, который можно использовать для проведения капремонта - около 80 процентов». «Ряд регионов, в том числе Ленобласть и Калуга, решают вопрос финансовой устойчивости регоператора, подняв минимальный процент на уровне инфляции и выделив из бюджета по 500 млн рублей на поддержку регоператора», - пояснил Виктор Иващенко.

По его убеждению, Фонд, который занимается капитальным ремонтом по всем региону, не должен иметь проблем с финансовой точки зрения, а у псковского фонда они есть, в том числе в связи с долгами населения за услуги по капремонту. «У нас не собрано с населения 500 млн рублей», - пояснил гость студии.