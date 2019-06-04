ЖКХ

Собираемость платежей с населения Псковской области за капремонт составляет 78%

Собираемость платежей с населения Псковской области за капремонт жилого фонда составляет 78%. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

«В целом по стране в части платежной дисциплины мы стабильно занимаем место в средине. Во всяком случае, нас не упоминают в числе самых плохих и самых хороших регионов», - отметил гость студии, добавив, что собираемость платежей за капремонт целом по стране составляет около 90%.

Неоплата населением услуг по капремонту, по словам Виктора Иващенко — прямое невыполнение федерального законодательства. На данный момент областным фондом капремонта не собрано платежей на сумму 500 млн рублей.

«Есть еще муниципальная собственность — квартиры, которыми владеют наши муниципальные образования. В этой части надо работать с главами. Есть районы, которые вообще не платят в Фонд за муниципальную собственность. Мы должны как-то ее ремонтировать, а денег нет. Но думаю, что мы с этой проблемой разберемся», - пояснил Виктор Иващенко.