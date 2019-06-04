ЖКХ

Виктор Иващенко назвал районы Псковской области с самыми высокими и низкими платежами за капремонт

Муниципальные образования Псковской области, демонстрирующие самые высокие сборы за капитальный ремонт, назвал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко.

«Самые высокие сборы за капремонт с населения показывают Дновский район - 81%, Псков — 82%, Бежаницкий, Пустошкинский, Порховский, Новосокольнический район - к 90%», - перечислил гость студии. Наименьшие платежи за капремонт, по его словам, зафиксированы в Гдове — 29% Себежском районе — 45% Стругокрасненском — 54%, Печорском — 59%, Опочецком и Плюсском районах — 62%.

«Мы активно ведем претензионную работу, но тут есть свои проблемы. Направили письмо губернатору, как их можно решить», - отметил гость студии, заметив, что без финансовой поддержки из бюджета регоператору капремонта не обойтись. Фонду нужны средства в том числе на проведение претензионной работы в отношении неплательщиков. Также Виктор Иващенко отметил в качестве одного из направлений работы по погашению задолженности населения перед фондом усиление взаимодействия с банками, чтобы долги принудительно списывались со счетов должников.