ЖКХ

Виктор Иващенко рассказал, что спасет ЖКХ от разрухи

Фонд капремонта способен спасти жилищно-коммунальное хозяйство Псковской области от разрухи. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове высказал и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко, озвучивая свой взгляд на эффективность проводимой реформы в сфере ЖКХ.

«Мое субъективное мнение - что на нынешнем этапе развития России в целом ничего лучше нет. Может кто-то будет меня за эту точку зрения ругать, но фонд как форма - это именно то направление, которое может спасти от разрухи жилищно-коммунальное хозяйство», - убежден Виктор Иващенко.

«Если мы выйдем на очень высокий уровень предоставления услуг в сфере ЖКХ , и народ больше не будет предъявлять претензии к подрядчикам, проблему можно будет считать решенной. Пока такого нет», - заключил гость студии.