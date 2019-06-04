ЖКХ

Управляющие компании хотят заставить отчитываться не только в интернете

Законопроект, который вводит требование для управляющих компаний ежегодно отчитываться в выполнении договора управления не только в интернете, обсудят перед первым чтением на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 19 июня, сообщает «Парламентская газета».

Внести изменения в статью 162 Жилищного кодекса предложили сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Сергей Леонов, а также депутаты Госдумы Дмитрий Белик и Алексей Диденко.

Они обращают внимание на то, что отчеты, которые размещают управляющие организации в интернете, могут быть доступны не всем собственникам.

«Причины этому могут быть различными: например, в силу возраста не каждый собственник вообще пользуется интернет ресурсами, а нередки случаи, когда размещенные в системе отчёты и их содержательная информация абсолютно непонятны обыкновенному пользователю», — поясняют авторы законопроекта.

По их мнению, необходимы поправки, которые будут регламентировать порядок размещения и доведения до сведения собственников отчёта управляющей организации о выполненных за предыдущий год работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом.

В отзыве правительства на документ говорится, что содержащееся в нём положение избыточно.

«В случае если собственники помещений в многоквартирном доме полагают целесообразным определить иные способы раскрытия и размещения управляющей организацией информации о деятельности по управлению многоквартирным домом, соответствующие уточнения могут быть внесены в договор управления многоквартирным домом, в том числе по требованию собственников», — отмечают в кабмине.