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ЖКХ

Бывший руководитель Фонда капремонта Псковской области призвал жителей выводить деньги из фонда

19.06.2019 18:20|ПсковКомментариев: 2

Бывший руководитель регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области, а теперь - директор ООО УК «Инженерный сервис» Сергей Макарченко призвал жителей региона выводить деньги из фонда, переводить средства на спецсчета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую инициативу Сергей Макарченко озвучил за круглым столом по теме «Современные проблемы управления многоквартирными домами», организованным региональным отделением партии «Единая Россия».

«Изначально первый минимальный тариф принимался, учитывая социальную направленность. И без стопроцентной собираемости этот тариф не покрывает и 30 процентов задач программы капитального ремонта. И с каждым годом такой тариф все больше растет. И что происходит сейчас? Дома, когда уходят на спецсчет, - забирают средств из общего котла куда больше. И, думаю, лет через 5 - 7 денег в общем котле не будет, от слова «совсем»: все будут выходить из фонда. Теперь я по другую сторону баррикады - сейчас все свои дома уговариваю, «шантажирую», чтобы выводили деньги, переходили на спецсчет, иначе ничего не получат, - отметил Сергей Макарченко. - Те здания, которые сейчас делаются по программе, дай бог бы на 30 % сделать, но задачи переходят все дальше и дальше, как волна. Так, у нас получается «волна» несделанных домов. И если государство не будет участвовать, эта программа - просто большая пирамида. Когда я был руководителем - я то же самое всем говорил. Сами подумайте, отремонтировать дом на 6 квартир может стоить 22 миллиона, потому что это объект культурного наследия. Причем такие дома никогда не дадут денег. И эти здания и ганзейские - будут чиниться за счет тех, у кого жилье, считай, новое. В этом вся правда, можно не размазывать сопли!».

Кроме того, бывший руководитель фонда добавил: чтобы жильцам перейти на спецчет, они должны провести общее собрание и там принять решение. Затем - владелец спецсчета, которым может быть управляющая компания, жилищный кооператив или подобная организация,  обращается к регоператору. Регоператор же, в свою очередь, по закону, в течение 3-х месяцев должен перевести средства на счет дома.

Помимо этого, на площадке для дискуссии озвучили по теме мнение, что чиновники сами виноваты в срыве деятельности фонда. Поскольку нет определенных сроков, когда дом отремонтируют полностью, а подрядчики могут списать средства, сделать работу некачественно, а после - перестать существовать. Управляющие компании же «нашли лазейку», чтобы не делать текущий ремонт: ссылаются на необходимость капитального. После чего - на такие работы люди получают отказ и в Фонде капитального ремонта и идут жаловаться в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области. В ведомстве же и получают ответ: открывайте спецсчет. Так, с помощью спецсчета и проводят работы.

Теги: #ЖКХ #Единая Россия #капремонт #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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