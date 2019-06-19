ЖКХ

Контроль за ходом капремонта домов в Пыталово будут вести депутаты-единороссы

В городе Пыталово депутаты «Единой России» будут вести контроль за ходом капремонта многоквартирных домов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, такое решение принято 24 июня на заседании фракции партии в районном Собрании.

«В нашем районе есть проблемы с капитальным ремонтом. Поэтому мы решили помочь жителям, включиться в процесс и следить за качеством и сроками выполнения работ. Цель – улучшить ситуацию в этой сфере», - прокомментировал секретарь местного отделения партии, член фракции «Единой России» в Собрании депутатов Пыталовского района Анатолий Бойцов.

Предполагается, что в других муниципалитетах Псковской области депутаты «Единой России» последуют примеру пыталовских коллег.