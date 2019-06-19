ЖКХ

В Пскове модернизируют систему водоотведения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Церемония состоялась во вторник, 25 июня, в Москве в рамках Всероссийского водного конгресса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Согласно документу, средства Фонда будут предоставлены на модернизацию системы водоотведения города Пскова. Проект предполагает реконструкцию канализационного коллектора и модернизацию трех канализационных насосных станций суммарной мощностью 74 тыс кубометров. Ремонт начнется уже в этом году с самой мощной насосной станции и реконструкции коллектора. Модернизацию планируется провести в 2019 - 2021 годах.

Стоимость проекта составляет порядка 176 млн рублей. Из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - более 106 млн рублей и средства муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» — около 70 млн рублей.

Цель реализации проекта заключается в приведении действующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с требованиями безопасности, надежности, качества, а также в повышении эффективности их работы в целях улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.

По итогам подписания губернатор отметил, что в этом году Псковская область впервые стала участником программы модернизации коммунальной инфраструктуры. «Очень важно, что этот проект касается сразу двух нацпроектов „Экология“ и „Здравоохранение“. Фонд поддержал две наших заявки, и сегодня мы подписали договор по реализации одной из них — модернизации системы водоотведения Пскова. Уровень ее износа составляет порядка 80%, и для ее реконструкции мы договорились привлечь 176 млн рублей. Это неоценимая поддержка для региона и нашего областного центра», - подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил Константина Цицина за открытость и готовность к сотрудничеству.

Руководитель области также отметил, что в результате модернизации за счет использования энергоэффективного оборудования снизится энергопотребление системы. «Работа в этом направлении будет продолжена и в других муниципальных образованиях Псковской области. Думаю, с поддержкой Фонда мы добьемся высоких результатов», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что договорился с руководителем Фонда ЖКХ о сотрудничестве с ПсковГУ в создании на его базе прикладной площадки для обучения студентов современным энергоэффективным технологиям в ЖКХ .