ЖКХ

Островские парки приведут в порядок по требованию прокуратуры

Островской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения МУП «Производственный жилищно-эксплуатационный участок» Островского района требований законодательства о благоустройстве территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что предприятием не в полной мере обеспечивается содержание и уборка расположенных в Острове парков и прилегающих к ним территорий.

При осмотре установлено, что в парке Победы вблизи скамеек имеются переполненные отходами урны, мусор возле урн не убран. Часть территории парка Победы и Детского парка не окошена, имеется густая высокая трава и растительность (борщевик, крапива). Вырубка сухих деревьев вблизи Детского парка не произведена. Элементы детской игровой площадки (качели, горка), функционирующие в Детском парке, находятся в крайне травмоопасном для несовершеннолетних состоянии, нуждаются в ремонте и окраске.

В связи с этим заместителем межрайонного прокурора в адрес руководителя МУП «ПЖРЭУ» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, часть нарушений устранены.