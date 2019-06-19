ЖКХ

В Центр обслуживания клиентов «Экопром» ежедневно обращаются более 100 человек

С момента открытия Центра обслуживания клиентов компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО - в него ежедневно обращается порядка 130 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал директор ООО «Экопром» Сергей Пайст.

Отметим, что центр открылся чуть больше месяца назад. Для удобства жителей региона он оборудовании все необходимым, чтобы могли получить услугу в одном месте. Для клиентов здесь действует система электронной очереди.

«В день мы принимаем от 70 до 100 человек по электронной очереди. Как правило, люди обращаются с вопросами по поводу начислений в квитанциях, - поделился Сергей Пайст. - Около 20-30 обращений поступают от юридических лиц. Около десяти клиентов каждый день приходят по вопросам индивидуальных договоров. Таким образом, ежедневно через клиентский центр в общей сложности проходит порядка 100-130 человек».

Добавим, что с начала года на горячую линию компании «Экопром» поступило 78 тысяч звонков, подавляющее большинство из них - от физических лиц.

Напомним, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области по результатам конкурса, техзадание для которого было подготовлено при участии представителей общественности, стало ООО «Экопром». Компания входит в холдинг «Мехуборка», работающий в сфере обращения с отходами в 11 субъектах Российской Федерации.